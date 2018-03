Москва потребовала доступа к Юлии Скрипаль

Посольство России в Лондоне требует доступа к Юлии Скрипаль, дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

Об этом говорится в Twitter посольства РФ.

Москва настаивают на праве видеть Скрипаль в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k