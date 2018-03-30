Москва потребовала доступа к Юлии Скрипаль

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Юлия Скрипаль пошла на поправку
Yulia Skripal via Facebook

Юлия Скрипаль пошла на поправку

Посольство России в Лондоне требует доступа к Юлии Скрипаль, дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

Об этом говорится в Twitter посольства РФ.

Москва настаивают на праве видеть Скрипаль в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года.

Такая реакция российских дипломатов последовала после известий медиков о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, а ее состояние быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. 33-летняя женщина хорошо отреагировала на лечение.

66-летний Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. В ответ Россия начала зеркальные меры

 

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