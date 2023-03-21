Моравецкий сравнил Германию с Гамлетом из-за нерешительности

21 марта, 03:50
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о «чрезмерной нерешительность» Германии, сравнив страну с Гамлетом.

«Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерег: Deutschland ist Hamlet, Германия – это Гамлет. Потому что Германия слишком много колеблется, вместо того чтобы четко стоять на стороне добра», — заявил Моравецкий.

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Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин напал на Украину, будучи увереным, что Европа «ленивая и слабая».

«Путин вторгся в Украину, потому что думал, что Европа ленива, слаба. Через год мы видим, что он ошибался, по крайней мере, частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила», – заявил глава правительства Польши.

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https://www.youtube.com/watch?v=-nW2VeybM7c
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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