В Польше объяснили заявление посла о «вступлении в конфликт с Россией» в случае поражения Украины 20 марта, 10:07 Ян Рощишевский (Фото:gov.pl)

Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла Яна Эмерика Рощишевского о «вступлении Варшавы в конфликт» в случае проигрыша Украины в войне отдельные СМИ вырвали из контекста и заявления о прямом участии не было.

Об этом дипведомство сообщило в воскресенье, 19 марта.

Там заявили, что во время интервью телеканалу LCI посол размышлял о необходимости поддержки Украины союзниками и рассказывал «об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей», а «поиски сенсационного заявления не вяжутся с последовательными действиями Польши».

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«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, возможности нападения России или привлечения в войну других стран Центральной Европы — стран Балтии и Польши», — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что так же ситуацию оценивал в прошлом экс-президент Польши Лех Качиньский, и фрагмент заявления посла, который цитируют, «следует понимать именно в этом смысле». В других пассажах Рощишевский дает понять, что Польша не находится в состоянии войны, «но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте».

Накануне посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский дал интервью французскому телеканалу LCI.

«Либо Украина сегодня защитит свою независимость, либо у нас не будет выбора и мы будем вынуждены присоединиться к этому конфликту», — процитировали одно из его заявлений СМИ.