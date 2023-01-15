Молдавские саперы подорвали боеголовку ракеты, которая упала на территории страны 15 января, 18:36 Подрыв боеголовки в Молдове (Фото:МВД Молдовы / Facebook)

В Молдове саперы произвели контролируемый подрыв ракеты, которая в субботу, 14 января, упала возле села на границе с Черновицкой областью Украины.

Об этом 15 января сообщило Министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.

В ведомстве отметили, что миссию совершили в условиях максимальной безопасности. Саперы устранили риск, который угрожал местным жителям.

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14 января во время масштабной атаки по Украине со стороны РФ обломки ракеты упали возле молдавского села Ларга. Это уже третий случай, когда на территории Молдовы падают остатки снарядов в результате российских обстрелов Украины.