Молдавские саперы подорвали боеголовку ракеты, которая упала на территории страны

15 января, 18:36
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Подрыв боеголовки в Молдове (Фото:МВД Молдовы / Facebook)

Подрыв боеголовки в Молдове (Фото:МВД Молдовы / Facebook)

В Молдове саперы произвели контролируемый подрыв ракеты, которая в субботу, 14 января, упала возле села на границе с Черновицкой областью Украины.

Об этом 15 января сообщило Министерство внутренних дел Молдовы в Facebook.

В ведомстве отметили, что миссию совершили в условиях максимальной безопасности. Саперы устранили риск, который угрожал местным жителям.

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14 января во время масштабной атаки по Украине со стороны РФ обломки ракеты упали возле молдавского села Ларга. Это уже третий случай, когда на территории Молдовы падают остатки снарядов в результате российских обстрелов Украины.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Молдова Ракета Война России против Украины

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