Молдова отзывает своего посла из России
Молдова решила отозвать своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.
Об этом сообщил советник по связям с прессой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман, пишет Укринформ.
При этом, причины отзыва дипломата он не уточнил.
Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о желании открыть представительство непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.
Накануне представительство Приднестровья было открыто в Москве.
В МИД Украины заявили, что открытие дипломатического представительства непризнанного Приднестровья на украинской территории невозможно.