Молдова отзывает своего посла из России Вчера, 22:31 802 Цей матеріал також доступний українською LeGluon/Flickr Причины такого решения в Молдове не назвали LeGluon/Flickr

Молдова решила отозвать своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.

Об этом сообщил советник по связям с прессой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман, пишет Укринформ.

При этом, причины отзыва дипломата он не уточнил.

Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о желании открыть представительство непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.

Накануне представительство Приднестровья было открыто в Москве.

В МИД Украины заявили, что открытие дипломатического представительства непризнанного Приднестровья на украинской территории невозможно.