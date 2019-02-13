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Молдова отзывает своего посла из России

Вчера, 22:31
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LeGluon/Flickr

Причины такого решения в Молдове не назвали

Молдова решила отозвать своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу. 

Об этом сообщил советник по связям с прессой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александр Ройтман, пишет Укринформ.

При этом, причины отзыва дипломата он не уточнил.

Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о желании открыть представительство непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.

Накануне представительство Приднестровья было открыто в Москве.

В МИД Украины заявили, что открытие дипломатического представительства непризнанного Приднестровья на украинской территории невозможно.

Теги:   Посол Россия Молдова

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