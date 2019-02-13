В МИД отреагировали на заявления Приднестровья о желании открыть представительство в Украине
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что открытие дипломатического представительства непризнанного Приднестровья на украинской территории невозможно.
По ее словам, посольство Республики Молдова в Украине представляет и Приднестровья как составную часть этой страны, сообщает Укринформ.
"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство - это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант продолжать прилагать усилия, чтобы способствовать решению приднестровского вопроса", - сказала Зеленко.
Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о желании открыть представительство непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.