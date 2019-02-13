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В МИД отреагировали на заявления Приднестровья о желании открыть представительство в Украине

Сегодня, 11:02
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МИД Украины

Украина не позволит открытия представительства Приднестровья, заявили в МИД

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что открытие дипломатического представительства непризнанного Приднестровья на украинской территории невозможно.

По ее словам, посольство Республики Молдова в Украине представляет и Приднестровья как составную часть этой страны, сообщает Укринформ.

"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство - это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант продолжать прилагать усилия, чтобы способствовать решению приднестровского вопроса", - сказала Зеленко.

Ранее так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о желании открыть представительство непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.

Теги:   МИД Украины Приднестровье Украина

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