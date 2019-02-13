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Власти непризнанного Приднестровья хотят открыть представительства в Брюсселе и Киеве

Сегодня, 09:42
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EPA

Задачу поставил лидер непризнанной республики

Власти непризнанного Приднестровья заявили о желании открыть представительства в Брюсселе и Киеве.

Об этом сказал так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев, пишет Укринформ.

По его словам, такую задачу поставил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский.

Напомним, в августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Позже в австрийской столице Вена впервые за полтора года состоялись переговоры по урегулированию конфликта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур призвал Россию вывести свои оккупационные войска с территории страны.

Конфликт вокруг Приднестровья начался в 1989 году и усилился с приобретением Молдовой независимости в 1991 году. В первой половине 1992 года, между молдавскими силовиками и приднестровскими силами велись активные боевые действия.

17 сентября 2006 года в Приднестровье состоялся так называемый референдум, когда подавляющее большинство полумиллионной территории поддержала интеграцию с РФ.

Теги:   Брюссель Киев Приднестровье

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