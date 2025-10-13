Новичков в армии РФ часто отправляют на штурмы, где они живут меньше года и даже не получают обещанные выплаты за год (на фото провоенизированная акция в Ростове-на-Дону) (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Об этом пишет в своем новом отчете Институт изучения войны.

Аналитики ссылаются на данные Idel.Реалии — русскоязычного интернет-издания Татаро-башкирской службы Радио Свобода. 12 октября это онлайн-издание сообщило, что представители российских военных пунктов набора добровольцев заявили, что количество людей, которые подписывают контракты с Министерством обороны РФ, не увеличивается даже в регионах, которые предлагают самые высокие финансовые стимулы. Источники журналистов высказали мнение, что все, кто хотел «заработать деньги на войне», уже пошли воевать и подписали контракты.

Idel.Реалии отметило, что Ханты-Мансийский автономный округ пока предлагает самый высокий единовременный бонус за такой контракт — 3,2 миллиона рублей (около 39 300 долларов США), тогда как региональные выплаты по всей России увеличиваются в среднем на 500 000 рублей (около 6 100 долларов США) каждые три-четыре месяца. Несмотря на это, по данным издания, решение Свердловской области РФ увеличить единовременную выплату до 3,1 миллиона рублей (около 38 100 долларов США) еще в марте 2025 года не привело к притоку новых контрактников.

Представители российских военных вербовочных служб в двух неуказанных сибирских регионах сообщили, что в последнее время в российскую армию записываются только «добровольцы» «крайне преклонного возраста» и с хроническими заболеваниями. Издание также со ссылкой на собственные источники в одном из городов на севере Иркутской области, что проблемы с набором существуют уже несколько месяцев, а финансы являются единственным стимулом для участия в войне. «Других мотиваций нет. Все вопросы перед заключением контракта — это о размерах выплат и наличии льгот. Спрашивают и об очередях в детсады, поступлении в вузы, о дровах. Но чаще — об отсрочке по кредитам и списании просрочек. Главный поставщик контрактников у нас — это служба судебных приставов», — цитируют журналисты свой источник. По его словам, Министерство обороны России пыталось усилить вербовку накануне саммита США и России на Аляске 15 августа, утверждая, что урегулирование войны произойдет в ближайшее время, а потому добровольцам стоит успеть «получить [свои] миллионы, прежде чем наступит мир». Этотисточник также отметил, что Министерство обороны России обманывает людей, рекламируя, сколько добровольцы смогут заработать за один год, учитывая ежемесячные зарплаты военнослужащих в зоне боевых действий. Однако новички часто попадают не в тыл, а на штурмовые миссии на фронт, где продолжительность жизни часто составляет менее одного года, напоминают аналитики ISW в своем отчете.

В феврале 2025 года ISW оценивал, что все большие финансовые стимулы для российских добровольцев в будущем вряд ли приведут к резкому увеличению набора в армию. Ведь значительная часть граждан России, для которых стимулом были большие государственные выплаты, вероятно, уже отправились на войну в качестве «добровольцев». Поэтому рост финансовых стимулов для новичков и социальных выплат для военнослужащих свидетельствует о том, что уровень набора в России снижается, и что РФ приходится искать новые стимулы для набора в свои вооруженные силы.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что уменьшение набора до уровня, когда Россия окажется не в состоянии компенсировать свои огромные потери, могло бы стать одним из факторов, который бы заставил Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резервистов, которую диктатор явно очень не желает объявлять, и необходимостью сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну.