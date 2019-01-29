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Аномалия или закономерность

Минюст США: Расследование спецпрокурора Мюллера близко к завершению

Сегодня, 07:30
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EPA

Уитэкер заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера близко к окончанию

Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года близко к завершению. 

По его словам, американский Минюст получает всю информацию о его ходе, сообщает DW.

"Расследование, я думаю, близко к окончанию", - отметил Уитэкер.

В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.

Напомним, 25 января во Флориде был задержан бывший многолетний советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун. По информации из офиса Мюллера, Стоуну предъявлены обвинения в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей.

Вскоре после задержания его отпустили под залог в 250 тысяч долларов.

Теги:   Роберт Мюллер Россия США

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