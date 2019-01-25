Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс. Вчера, 19:02 271 Цей матеріал також доступний українською EPA Роджер Стоун отпущен из-под стражи EPA

В пятницу, 25 января, федеральный суд постановил отпустить под залог в $250 тыс. бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Как сообщает NBC News, судья посчитал, что Стоун не будет скрываться от правосудия.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дача ложных показаний и давление на свидетелей в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Напомним, что Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках "российского расследования".

Роджер Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии. С 70-х годов работал с Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом.

Вместе с еще одним фигурантом расследования Мюллера Полом Манафортом в 1984 году основали компанию в Вашингтоне. Шесть лет спустя партнеры продали этот бизнес.

В августе 2015 года присоединился к штабу Трампа.