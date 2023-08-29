В РФ заявили об очередном сбитии беспилотника над Белгородской областью 29 августа, 02:37 Иранский БПЛА типа Shahed (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

В понедельник, 28 августа, Министерство обороны страны-агрессора России заявило о сбитии БПЛА над Белгородской областью.

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

«28 августа около 23:00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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В то же время российское агентство Интерфакс позже добавило, что военные РФ сообщили об уничтожении еще одного «украинского» дрона самолетного типа над Белгородской областью.

23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА атаковали село Лавы Валуйского округа.

Гладков утверждал, что якобы в результате сброса двух гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.

