В РФ заявили об очередном сбитии беспилотника над Белгородской областью

29 августа, 02:37
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Иранский БПЛА типа Shahed (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Иранский БПЛА типа Shahed (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

В понедельник, 28 августа, Министерство обороны страны-агрессора России заявило о сбитии БПЛА над Белгородской областью.

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

«28 августа около 23:00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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В то же время российское агентство Интерфакс позже добавило, что военные РФ сообщили об уничтожении еще одного «украинского» дрона самолетного типа над Белгородской областью.

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23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА атаковали село Лавы Валуйского округа.

Гладков утверждал, что якобы в результате сброса двух гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Беспилотник Беспилотники Белгородская область БПЛА Белгород Дроны атака дронами

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