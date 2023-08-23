Новая «бавовна». В России заявили, что БПЛА атаковал Белгородскую область

23 августа, 08:03
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В РФ утверждают, что БПЛА атаковал Белгородскую область (Фото:https://t.me/vvgladkov)

В РФ утверждают, что БПЛА атаковал Белгородскую область (Фото:https://t.me/vvgladkov)

В среду, 23 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА атаковали село Лавы Валуйского округа.

Гладков в своем Telegram утверждает, что якобы в результате сброса двух гранат с БПЛА поврежден санаторий в селе Лавы Валуйского округа.

По его словам, пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания.

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Гладков обвинил в атаке ВСУ.

Также сообщалось, что в ночь на 23 августа Москву атаковали дроны. Беспилотник попал в Москва-Сити, выбило окна. Обломки БПЛА упали в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Белгородская область Дроны Война России против Украины

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