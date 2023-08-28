Из-за атаки дрона в Белгородской области погиб подполковник полиции

28 августа, 01:39
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В этот момент мужчина был на выходном дне и косил газон (Фото:instagram.com/russianpolice/)

В этот момент мужчина был на выходном дне и косил газон (Фото:instagram.com/russianpolice/)

Подполковник российской полиции погиб в результате атаки дрона в Белгородской области.

Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

По данным источника, заместитель начальника одного из отделов регионального УЭБиПК Алексей Ч. погиб после того, как якобы «украинский» дрон скинул боеприпас на его участок в Щетиновке. В этот момент мужчина был на выходном дне и косил газон.

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Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства в Щетиновке погиб один человек.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Беспилотник Белгородская область Белгород Дроны

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