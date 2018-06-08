Полный марафет. Как в городах России пытаются скрыть разруху накануне ЧМ

Менее недели остается до старта Чемпионата мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.

В преддверии ЧМ власти этих городов всеми силами пытаются обновить их внешний вид, ожидая прибытия тысяч иностранных болельщиков. Порой доходит до абсурда: в соцсетях и местных СМИ пишут о наспех раскрашенных фасадах домов и нарисованных окнах.

О новых "потемкинских деревнях" в России рассказывает и мировая пресса. В конце мая крупнейшая ежедневная газета Италии Corriere della Sera опубликовала статью под название Мундиаль 2018: Путин заказывает рестайлинг российских городов, чтобы скрыть деградацию.

"Фасады ветхих зданий были перекрашены и украшены муралами в стиле прованс, в то время как жители жалуются на ограничительные меры", - отмечает издание.

НВ рассказывает о самых курьезных случаях "реставрации" в городах-хозяевах ЧМ, принимающих матчи мундиаля.

Самара

В историческом центре Самары вопрос благоустройства решили максимально простым способом, пишет Настоящее время. После того, как работы по обновлению центра города долго откладывали, обветшалые фасады домов здесь просто залили краской - поверх окон и разрушенных элементов.

В Самаре к чемпионату Мира по футболу 2018...

- покрасили фасады старых домов вместе с окнами

и только спереди pic.twitter.com/OdfINISgXO — славянин (@serbret981) 12 мая 2018 г.

Теперь ветхие строения красуются "жизнерадостными" салатовыми, ярко-оранжевыми, сиреневыми фасадами. Правда, вместе с ними покрасили покосившиеся заборы и куски фанеры, закрывавшие дыры в заброшенных домов.

Денег на полноценную реконструкцию центра в Самаре не хватило / Фото Настоящее время

Архитектурно-художественную концепцию обновления Самары власти приняли в конце 2016 года. Общую стоимость работ по благоустройству оценили в 11 млрд рублей, из которых на ремонт зданий отводилось почти 4,5 млрд, сообщает Настоящее время. Однако чиновники отмечали, что денег на ремонт частного сектора в центре не хватит, поэтому для ремонта 300 домов решили обратиться к стройкомпаниям с просьбой отремонтировать все бесплатно.

Первая волна благоустройства прошла еще в прошлом годe. Тогда одинаковой синей и зеленой краской покрыли не только стены, но и сохранившиеся элементы деревянной резьбы старинных зданий и даже окна.

После того, как фотографии попали в соцсети и стали предметом обсуждения, администрация вновь обратилась к инвесторам с просьбой переделать работу. Часть окон отмыли, однако ремонт в зданиях так и не сделали – многие из них зияют дырами и трещинами.

Так выглядят теперь "обновленные" здания / Фото Настоящее время

Кроме того, многие обветшавшие памятники истории и архитектуры, изменять вид которых не позволяет закон, просто скрыли баннерами.

Вместо ремонта - баннеры / Фото Настоящее время

Калининград

Власти самого европейского города России – Калининграда – столкнулись с проблемой непривлекательного месторасположения нового стадиона Калининград, построенного специально к Чемпионату мира.

Путь к арене, возведенной на болотистом пустыре, проходит через полупустую промзону, где возвышается заброшенная целлюлозно-бумажная фабрика Дарита. Ее цеха пустуют с 90-х годов, и до недавних пор разрушающееся здание зияло выбитыми стеклами.

Однако нынешней весной местные власти в попытке скрасить пейзаж для иностранных гостей ЧМ-2018 приняли неординарное решение: проемы окон завесили баннерами в розово-сиреневых цветах, которые имитируют окна прованских домиков. На фоне гигантского кирпичного фасада такое новшество выглядит как минимум странно.

Цеха фабрики пустуют с 90-х годов / Фото Андрей Вологодский, Калининград.Ru

Романтика прованса вместо разбитых окон / Фото Андрей Вологодский, Калининград.Ru

Казань

В мае интернет-пользователи рассказали о косметическом "ремонте" земли и травы возле стадиона в Казани, где должны пройти матчи ЧМ-2018 года.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале Еду в Татарстан (@Eduvtatarstan). На территории, прилегающей к Казань-Арене, землю и жухлую траву выкрасили в зеленый цвет. "С газоном в случае чего будет так же?" - пошутили авторы канала.

Близ стадиона можно увидеть ярко-зеленое пятно свежевыкрашенной травы / Фото @Eduvtatarstan via Telegram

К слову, газон стадиона Казань-Арена уже стал притчей во языцех в российском спортивном мире. С 2014 года здесь несколько раз приходилось менять травяное покрытие: однажды траву поразил вирус и все поле пожелтело, затем покрытие приходилось менять еще несколько раз, так как газон слишком быстро приходил в негодное состояние.

Екатеринбург

В Екатеринбурге незадолго до начала чемпионата власти города решили обновить местную достопримечательность – Красную линию. Этот пешеходный туристический маршрут обозначен проведенной на асфальте красной линией, соединяющий главные достопримечательности в центре города.

Однако задача перекрасить Красную линию оказалась непростым вызовом для местных властей.

Линия соединяет достопримечательности города /Фото группы Типичный Екатеринбург из соцсети ВКонтакте

Как пишут местные СМИ, сначала ее нанесли слишком бледно, а затем почему-то решили проводить работы не ночью, а днём, да еще и под дождем. В итоге прохожие истоптали линию, и без того проведенную неровно – и она расползлась пятнами краски.

Обновить Красную линию аккуратно не удалось /Фото группы Типичный Екатеринбург из соцсети ВКонтакте

Кроме того, в городе довольно своеобразно решили избавиться от граффити вдоль набережной Городского пруда. Их замазали отличающейся по тону краской, к тому же неравномерными пятнами.

Светло-серые пятна на набережной - свежий "ремонт" / Фото Е1.ru

"Какую краску закупили, такой и красим. Белую привезли, мы колер добавили - нам сказали, что пойдет", - рассказали рабочие местному сайту Е1.ru.

Власти города опасались "неприличных слов" на граффити / Фото Е1.ru

В ответ на общественное возмущение администрация Екатеринбурга пообещала переделать работы после ЧМ-2018.

"Надписи [граффити] нужно было убрать в кратчайшие сроки в связи с предстоящим чемпионатом. Сами понимаете, какие неприличные слова и ссылки на сайты там могут быть, в том числе и на английском языке. Покрасили бы в темный, тоже бы не понравилось", - заявил помощник вице-мэра города Василий Амбалов.

Краска оказалась даже в городском пруду / Фото Е1.ru

В городе пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону недоумение местных жителей вызвало обновление одного из домов на проспекте Шолохова. Его фасад перекрасили, нарисовав в окнах счастливых людей.

Новый "веселый" фасад дома в Ростове-на-Дону

"Это ж мечта нашей власти - старые здания снести и нарисовать новые веселые фасады, настоящие деревья выкорчевать и вместо них водрузить пластмассовые, живых недовольных людей извести - сменить их на довольных нарисованных, - с иронией пишет журналист русской редакции Международного французского радио RFI в своем Facebook. - Только не пойму - это людям настоящие окна затянули? И живые теперь в темноте сидят?"

Дом стал предметом шуток в соцсетях среди местных жителей:

Думала,у меня глюк)))))

Нет, счастливых жителей и правда рисуют в окошках!Проспект Шолохова. Всё для ЧМ в славном Ростове-на-Дону. pic.twitter.com/N2mHwVwX06 — Анастасия Звонкая (@LawNastik05) 21 мая 2018 г.

Кроме того, как пишет Corriere della Sera, в городе установили около 250 баннеров, закрывающие разрушенные здания в историческом центре.

"Таких зданий, которые надо закрыть баннерами, у нас будет очень много. Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями", – прокомментировал ранее ситуацию глава городской администрации Виталий Кушнарев, сообщает donnews.ru.

Волгоград

Последние недели перед ЧМ-2018 жители Волгограда провели буквально в окопах: авральная одновременная реконструкция тротуаров и дорог в самом центре города не оставила пространства пешеходам, сообщают Новости Волгограда.

В последние дни перед ЧМ в городе спешно ремонтировали тротуары /Фото novostivolgograda.ru

"Для обхода препятствий пешеходам выделялись узкие полосы на проезжей части, отгороженные пластиковыми блоками. Но местами их постепенно сдвигали к самому бордюру, и волгоградцы были вынуждены лавировать по раскопкам или на свой страх и риск перемещаться прямо по проезжей части", - пишет издание.

Ремонт почти не оставил пространства прохожим / Фото novostivolgograda.ru

При этом удивление жителей вызвало то, что плановая реконструкция не учитывала фактическое состояние покрытия: к примеру, тротуары меняли даже там, где они были вполне сносными, однако соседние разрушенные участки остались без внимания.

Возникли замечания и к качеству сверхсрочных работ: во многих местах заметны небрежность при укладке плитки, бордюров и дорожного покрытия.