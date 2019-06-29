Меркель заявила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем
После недавних приступов дрожи канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.
Об этом она заявила в субботу, 29 июня, в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает УНИАН.
«Уверена, что как это появилось, так же и пройдет. Ничего особенного сказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — сказала Меркель.
Ранее главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.
Напомним, что подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.