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Меркель заявила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем

Вчера, 17:48
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REUTERS / KEVIN LAMARQUE

После недавних приступов дрожи канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Об этом она заявила в субботу, 29 июня, в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, сообщает УНИАН.

«Уверена, что как это появилось, так же и пройдет. Ничего особенного сказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — сказала Меркель.

Ранее главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.

Напомним, что подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Теги:   Ангела Меркель

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