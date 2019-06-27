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Начало трясти: Меркель стало плохо во время официального мероприятия — видео

Сегодня, 12:27
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Скриншот с видео euronews/YouTube

Представитель Меркель заявил, что с ее здоровьем все нормально

Главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.

Как видно на обнародованном в Сети видео, во время выступления президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера ее стало трясти.

Отметим, что ранее подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

При этом, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее официального представителя, со здоровьем канцлера все нормально и на рабочий график инцидент никак не повлияет.

Теги:   Видео Ангела Меркель Германия

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