Начало трясти: Меркель стало плохо во время официального мероприятия — видео
Главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.
Как видно на обнародованном в Сети видео, во время выступления президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера ее стало трясти.
Отметим, что ранее подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.
При этом, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее официального представителя, со здоровьем канцлера все нормально и на рабочий график инцидент никак не повлияет.