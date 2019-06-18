Александр Гольц
Начало холодной кибервойны. Почему Россия не слышит США
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Богдан Данилишин
Настоящее и будущее теневой экономики
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео

Сегодня, 16:20
Цей матеріал також доступний українською
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео - фото

REUTERS/Hannibal Hanschke

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в какой-то момент неважно себя почувствовала — все ее тело сильно тряслось.

Меркель выглядела так, как будто она изо всех сил пыталась стоять ровно, пока звучали государственные гимны по его прибытии, пишет Reuters.

Немецкий канцлер объяснила, что ей стало лучше после того, как она выпила по меньшей мере три стакана воды.

Читайте также:
 Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча

«С тех пор я выпила как минимум три стакана воды. Очевидно, я в этом нуждалась, и сейчас я чувствую себя хорошо», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Теги:   Владимир Зеленский Германия Ангела Меркель

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
Геополитика

Сегодня, 12:53

img
Песков отреагировал на заявление Зеленского о первых словах Путину
Геополитика

Сегодня, 16:38

img
Меркель: Возвращение России в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 20:00

img
Вывод 155 млрд грн из ПриватБанка — не идея НБУ, а реальные последствия отмены национализации — Рожкова
Другое

Вчера, 21:55

img
Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео
Политика

Сегодня, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться