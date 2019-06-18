Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео Сегодня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Владимир Зеленский и Ангела Меркель REUTERS/Hannibal Hanschke

Канцлер Германии Ангела Меркель во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в какой-то момент неважно себя почувствовала — все ее тело сильно тряслось.

Меркель выглядела так, как будто она изо всех сил пыталась стоять ровно, пока звучали государственные гимны по его прибытии, пишет Reuters.

Немецкий канцлер объяснила, что ей стало лучше после того, как она выпила по меньшей мере три стакана воды.

«С тех пор я выпила как минимум три стакана воды. Очевидно, я в этом нуждалась, и сейчас я чувствую себя хорошо», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.