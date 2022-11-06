Мэр одного из самых крупных городов Латвии назвал Крым российским. Он также считает, что за зверства в Буче ответственна не только Россия 6 ноября, 21:00 Андрейс Элксниньш, мэр Даугавпилса (Фото:Andrejs Elksniņš - Андрей Элксниньш via Facebook)

Андрейс Элксниньш, мэр Даугавпилса — второго крупнейшего города Латвии, заявил, что Крым принадлежит России. Он также не признает РФ агрессором и считает, что в войне не будет победителей.

Об этом сообщает Delfi.

Мэра Даугавпилса несколько раз переспросили, хотел бы он победы Украины и поражения России, на что он несколько раз подряд отвечал, что «в войне не будет победителей» и это человеческая трагедия.

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Когда его спросили, кто агрессор в полномасштабной российско-украинской войне, он сказал, что уже давал ответы на эти вопросы.

Позже политику задали вопрос о Крыме. Он ответил: «Крым является частью Российской Федерации».

Когда журналистка напомнила, что международное сообщество не признает аннексию, Элксниньш сказал, что это так, но «невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией».

Кроме того, у мэра Даугавпилса спросили о том, кто ответственен за массовые убийства гражданских в Буче. В ответ он назвал не только Россию, но и Украину и США.

Политик сказал, что считает Украину тоже ответственной, потому что «за события и ситуацию отвечают все, и прежде всего дипломаты, потому что когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия».



Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейма осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

