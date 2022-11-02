Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

2 ноября, 16:54
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Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Кабинет министров Латвии в среду, 2 ноября, поддержал сохранение режима чрезвычайной ситуации на граничащих с Беларусью территориях до 10 февраля следующего года.

Об этом сообщает LSM.

Из-за потока мигрантов, идущих со стороны Беларуси, чрезвычайную ситуацию в граничащих с ней самоуправлениях объявили 11 августа 2021 года. Уже в этом году, в ноябре, истекает срок очередного продления этого режима. МВД Латвии же предложило продлить его снова и, как сообщается, правительство его поддержало: до 10 февраля в Луденском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе сохранится ЧС.

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Решение не было единогласным, потому что Министерство юстиции страны выступало против продолжения. Ведомство считает, что для него нет правовой основы, поскольку ЧС — это особый временный режим, а в перечисленных самоуправлениях он действует уже больше года, то есть достаточно длительный срок, чтобы исправить «обычное» нормативное регулирование, если оно в нынешнем виде не позволяет обеспечить неприкосновенность границ страны и предотвратить нелегальную миграцию.

На это премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что аргументы Минюста понятны, поэтому следующему министру внутренних дел может быть поручено действительно изменить нормативную базу так, чтобы не нужно было снова и снова продолжать ЧС.

https://www.youtube.com/watch?v=C-8Blm9xcoE

На данный момент на границе с Беларусью идет строительство забора. В середине октября были готовы 14 км, еще на 40 км шло строительство, а общая протяженность латвийско-белорусской границы 1173 км.

Россия и Беларусь запланировали проведение совместных военных учений Щит Союза, они пройдут в 2023 году. Их подготовку начали на фоне войны войск РФ против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Граница Российская агрессия Беларусь Латвия Война России против Украины

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