В Праге 70 тысяч человек вышли на пророссийский митинг против санкций и поставок оружия Украине 4 сентября, 09:00 В центре Праги прошел 70-тысячный митинг пророссийских сил (Фото:Скриншот из видео idnes.cz)

В субботу, 3 сентября, десятки тысяч чехов вышли на антиправительственный протест в центре Праги, выступая против поддержки Украины и антироссийских санкций. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил про «российский след».

Как пишет Ceske Noviny, по оценкам полиции, количество протестующих составило около 70 тысяч человек, акция прошла мирно.

Акция проходила под лозунгом «Чехия на первом месте». Демонстранты держали чешские флаги, а также плакаты с лозунгами против ЕС и НАТО, премьер-министра Петра Фиалы, повышения цен на энергоносители и с призывами к нейтральности и диалогу с Россией. Звучали во время акции и антивакцинаторские лозунги.

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Организаторами выступили несколько политических партий и организаций, в частности, Коммунистическая партия Чехии и евроскептическое движение Триколор.



Протестующие требуют отставки нынешнего коалиционного правительства консервативного премьер-министра Петра Фиалы, которое они критикуют за прозападную политику и якобы большее внимания разрушенной войной Украине, чем собственным гражданам.

В то же время организаторы акции хотят, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры с Россией по покупке газа и нефти.

«Цель нашей демонстрации – требовать изменений, главным образом в решении вопроса цен на энергоносители, особенно электроэнергию и газ, которые уничтожат нашу экономику этой осенью», – сказал соорганизатор мероприятия Йиржи Гавел новостному вебсайту iDNES.cz.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть украинским, возможно, брюссельским, но точно не чешским", — сказала глава Триколора Зузана Майера Заградникова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требует прекратить поставки оружия в Украину.

28 сентября организаторы акции планируют еще одну демонстрацию.



Премьер-министр Фиала, возглавляющий правоцентристскую пятипартийную коалицию, заявил, что протест на Вацлавской площади был организован «пророссийскими силами, близкими к экстремистским позициям», интересы которых противоречат интересам Чехии.

"Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им", - сказал Фиала.

Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

«Толкование событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, и, по моему мнению, это не отвечает интересам Чехии и наших граждан», — добавил Фиала.

Протест в центре Праги состоялся через день после того, как правительство не поддержало вотум недоверия коалиции Петра Фиалы на фоне заявлений оппозиции о бездействии против инфляции и цен на энергоносители.

Голосование показало, как энергетический кризис и рекордная инфляция в Европе подпитывают политическую нестабильность.

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