Сейчас Мелания чувствует себя хорошо

Первая леди США Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

48-летняя супруга президента США находилась в медицинском центре Уолтера Рида с понедельника в связи с доброкачественной опухолью в почках. В больнице Мелания прошла процедуру эмболизации для лечения почек.

"Она отдыхает комфортно и в хорошем настроении. Наш офис получил тысячи звонков и электронных писем с пожеланиями для дам Трамп, и мы благодарим всех, кто нашел на это время", – заявила Гришэм.

Напомним, 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.