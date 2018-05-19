Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции

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Сейчас Мелания чувствует себя хорошо

Сейчас Мелания чувствует себя хорошо

Первая леди США Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

48-летняя супруга президента США находилась в медицинском центре Уолтера Рида с понедельника в связи с доброкачественной опухолью в почках. В больнице Мелания прошла процедуру эмболизации для лечения почек.

"Она отдыхает комфортно и в хорошем настроении. Наш офис получил тысячи звонков и электронных писем с пожеланиями для дам Трамп, и мы благодарим всех, кто нашел на это время", – заявила Гришэм.

Напомним, 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.

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