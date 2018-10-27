27 октября 2018, суббота

Мексика предложила убежище "каравану мигрантов"

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Это должно стать решением иммиграционного кризиса

Это должно стать решением иммиграционного кризиса

Мексика предложила убежище мигрантам из Центральной Америки, следующим через территорию страны в США. Об этом сообщает Reuters.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил мигрантам, готовым остаться, временные разрешения на работу, документы, медицинскую страховку и образование для детей.

По словам главы государства, программа Это твой дом предложена в качестве первого шага в поиске постоянного решения проблемы тем людям, которые соблюдает законы Мексики.

Президент не сообщил, что будет с мигрантами, которые откажутся принять предложение.

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Напомним, караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.

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