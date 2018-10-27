Глава Пентагона одобрил отправку военных на границу с Мексикой

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал использование военных на границе США и Мексики, передает Reuters.

"Пентагон не комментировал число потенциальных войск, но сказал, что Мэттис разрешил военным предоставить возможности для увеличения миссии, включая инженерную поддержку, чтобы помочь создать временные барьеры и построить временное жилье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, должностные лица подчеркнули, что войска США не будут заниматься какой-либо правоохранительной деятельностью, что запрещено в соответствии с законодательством США, и "вместо этого сосредоточатся на вспомогательных ролях в таких областях, как инфраструктура и логистика".

Одобрение Мэттиса не является "приказом к разворачиванию войск".

Ранее сообщалось, что Трамп намерен разместить на границе с Мексикой тысячу военных Нацгвардии США.

Караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.