Глава Пентагона одобрил отправку военных на границу с Мексикой

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал использование военных на границе США и Мексики, передает Reuters.
"Пентагон не комментировал число потенциальных войск, но сказал, что Мэттис разрешил военным предоставить возможности для увеличения миссии, включая инженерную поддержку, чтобы помочь создать временные барьеры и построить временное жилье", - говорится в сообщении.
Как отмечается, должностные лица подчеркнули, что войска США не будут заниматься какой-либо правоохранительной деятельностью, что запрещено в соответствии с законодательством США, и "вместо этого сосредоточатся на вспомогательных ролях в таких областях, как инфраструктура и логистика".
Одобрение Мэттиса не является "приказом к разворачиванию войск".
Ранее сообщалось, что Трамп намерен разместить на границе с Мексикой тысячу военных Нацгвардии США.
Караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.
Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.
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