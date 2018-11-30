Манафорту могут предъявить новые обвинения

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием вмешательства России в выборы президента 2016, может выдвинуть новые обвинения бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту.

Во время судебного заседания по делу Манафорта прокуроры сообщили, что его заявление о признании вины основано на ложных показаниях. Его могут обвинить в даче ложных показаний после того, как он согласился сотрудничать со следствием, передает AP.

Судья постановил раскрыть более подробную информацию о заявлениях о ложных показаниях к следующей пятнице и установить предварительную дату вынесения приговора в начале марта.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Пол Манафорт лгал о своих сделках, из-за чего спецпрокурор расторгнул его сделку со следствием.

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Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в соглашении Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.