Макрон считает, что Израиль может больше помогать Украине

13 июля, 05:15
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль и некоторые другие страны могли бы больше помогать Украине в войне против России.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Да, мы бы надеялись, что Израиль будет принимать больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше», — заявил Макрон.

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Президент Франции также считает справедливыми комментарии Владимира Зеленского, который назвал «абсурдом» и «слабостью» нежелание НАТО предложить членство для Украины.

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«Это справедливо для украинского президента — требовать, потому что он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу. И это то, что мы делаем — мы защищаем Украину, применяем санкции в отношении России, мы бы хотели избежать эскалации и расширения конфликта», — заявил Макрон.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Израиль Франция Война в Украине Эммануэль Макрон Война России против Украины

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