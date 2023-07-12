Зеленский об отношениях с Израилем: Премьер-министры разные — результат одинаковый 12 июля, 20:38 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Премьер-министры в Израиле меняются, однако это не дает результата для отношений этого государства с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

Журналист спросил Зеленского, ожидает ли он изменений в отношениях с Израилем, надеется ли на оказание военной помощи и пригласил ли бы он в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как он является одним из немногих лидеров, который не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения.

В ответ Зеленский напомнил, что уже приглашал Нетаньяху приехать в столицу Украины.

«Я приглашал в Украину и двух других премьер-министров, которые были до господина Нетаньяху. Пока что премьер-министры разные — результат одинаковый», — сказал Зеленский.

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Комментируя запрос Украины на израильский Железный купол и другие системы противовоздушной обороны, Зеленский сказал, что Киев просил о них в начале полномасштабной войны, но вышло «приблизительно так же, как с премьер-министрами».

«Месяцы прошли — пока результата нет. К сожалению», — подытожил Зеленский.

В конце июня Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрить передачу системы противовоздушной обороны Железный купол.

