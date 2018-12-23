Макрон, выйди вон. Почему движение "желтых жилетов" превратилось в массовый бунт Сегодня, 07:06 572 Цей матеріал також доступний українською "Желтые жилеты" в Париже требуют отставки Макрона

Автор Анна Павленко

Во Франции движение работающих бедняков – "желтых жилетов" - превратилось в массовый бунт против бедности, неравенства и досадившего им президента, пишет журнал Новое Время.

Год назад Селин, 33‑летняя жительница французского городка Сен-Ло неподалеку от Ла-Манша, открыла небольшой продуктовый магазин. С тех пор она работает по 14 часов в день и зарплату себе не платит, так как все заработанное уходит на погашение кредита.

"Мой муж получает 1,8 тыс. евро в месяц, но с тремя детьми этого мало, - признается француженка. - На рождество мы не сможем купить им подарки".

Чтобы выразить недовольство своим материальным положением, Селин надела желтый жилет и вместе с согражданами блокирует ключевую автомобильную развязку в Сен-Ло. Аналогичные акции протеста вот уже больше месяца по выходным проводят сотни тысяч французов по всей стране.

За последние недели список требований демонстрантов оброс новыми пунктами - от снижения налогов и повышения зарплат до введения референдумов гражданской инициативы и отставки президента Эммануэля Макрона.

"Все начиналось как бунт против одной проблемы [подорожание топлива], а теперь это общий протест против бедности и растущего неравенства", - характеризует движение "желтых жилетов" Филипп Марлье, профессор французской и европейской политики в Университетском колледже Лондона.

В числе бедняков все чаще оказываются работающие французы. По данным Eurostat, в 2016 году среди трудоустроенных граждан Франции насчитывалось около 8 % малообеспеченных - меньше, чем в Австрии или Германии, но на 3 % больше, чем в соседней Бельгии.

"Миллионы жителей Франции, которая считается богатым государством, являются работающими бедняками", - констатирует Марлье.

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Свобода, равенство и никакой политики

По данным французского Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в 2018‑м газ для домохозяйств подорожал на 16 %, а стоимость аренды жилья выросла в среднем на 1,5 тыс. евро в год. За год с августа 2017‑го на 13 % выросла цена энерго­ресурсов и на 2,1 % подорожали продукты. Стали дороже также почтовые услуги, смартфоны и вакцины.

"Желтые жилеты" - люди, как правило, аполитичные, которые нечасто голосуют и не всегда могут определить, правые они или левые

При этом если для 10 % беднейших домохозяйств располагаемый доход - то есть средства после уплаты налогов, которые идут на личное потребление и сбережения, - составляет в среднем 11 тыс. евро в год, то для 10 % самых богатых - более 37,5 тыс. евро, подсчитали в Inse. Недовольство разрывом в доходах между богатыми и бедными постепенно накапливалось.

"Долгие годы уровень жизни несостоятельных слоев населения во Франции не повышался", - подчеркивает Ник Хьюлетт, профессор исследований Франции в английском Университете Уорвика.

Вот как описывает портрет типичного протестующего Марлье: это белый работающий 45‑летний мужчина без университетского диплома, который живет в провинции и изначально не слишком надеялся на президентство Макрона.

“Желтые жилеты - люди, как правило, аполитичные, которые нечасто голосуют и не всегда могут определить, правые они или левые", - добавляет штрихи к портрету протестующих Юлия Шукан, преподаватель социологии в парижском Университете Западный Париж - Нантер-ля-Дефанс, почти 20 лет живущая во французской столице.

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Эксперт называет еще две категории протестующих: крайне левые и крайне правые политические партии, которые пытаются заработать на происходящем политический капитал, а также радикальные группировки, на любой манифестации стремящиеся спровоцировать насилие.

По мнению Марлье, уникальность протестов состоит в том, что желтые жилеты не признают лидеров.

"Они не хотят никакого представительства и делегирования - ни со стороны партий, ни от профсоюзов, и это очень новое явление для наших обществ, привыкших к представительской демократии", - говорит эксперт.

Однако в хаосе требований протестующих можно вычленить несколько наиболее популярных. В первую очередь это увеличение покупательной способности - за что, по данным опроса газеты Le Monde, выступают более половины протестующих. Также недовольные хотят снижения налогов и сборов и лучшего распределения богатств. При этом пятая часть опрошенных выходят на протест, чтобы выразить свое недовольство правительством и лично президентом.

"Макрон - их главная мишень", - подтверждает Марлье.

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Президент для богатых

На президентских выборах 2017 года Жюльен Банки, 26‑летний юрист из Бордо - на тот момент студент - голосовал за Макрона, молодого, амбициозного и без большого опыта в политике. Он и сегодня поддерживает главу государства, так как уверен: тот стремится освободить французскую экономику и развивать предпринимательство. Однако не отрицает: многих французов злит сама личность Макрона, которого называют президентом для богатых и упрекают в высокомерном и буржуазном отношении.

Эммануэль Макрон стал главной мишенью протестующих / Фото ЕРА

"Мы должны признать, что средний класс во Франции платит очень много налогов; люди чувствуют, что их обирают", - говорит Банки.

Об ошибках в коммуникации и нарушении баланса в госуправлении говорят и эксперты. Так, доктор Флоран Пармантье, заведующий лабораторией в Институте политических исследований Sciences Po в Париже, подчеркивает: за 18 месяцев своего президентства Макрон централизовал власть, ослабив роль профсоюзов, политических партий и НГО - то есть систему сдержек и противовесов.

Протесты заставили президента пойти на попятную и даже сделать шаг им навстречу

"В итоге между Макроном и разъяренными людьми не осталось промежуточного звена", - констатирует Пармантье.

Однако протесты заставили президента пойти на попятную и даже сделать шаг навстречу своему народу: налог на топливо уже вычеркнут из бюджета на 2019 год, а Макрон пообещал повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц, не облагать налогом внеурочную работу и облегчить налоговое бремя для пенсионеров с месячным доходом менее 2 тыс. евро.

Анонсированные президентом меры обойдутся бюджету в 10 млрд евро, подсчитали в правительстве. И все же эти шаги оказались запоздалыми. Многие не намерены останавливаться, пока Макрон не подаст в отставку, констатирует Банки.

По словам наблюдателей, своим антимакроновским упором движение желтых жилетов напоминает майские протесты 1968 года, нацеленные против президента Шарля де Голля. Тогда были предприняты серьезные реформистские меры в пользу рабочих, и в этот раз потребуются действия такого же масштаба, уверен Марлье. Иначе, если в преддверии Рождества протесты и угаснут, недовольство останется и рано или поздно люди вновь выйдут на улицы.

"Протесты - как джинн из бутылки, которого, однажды освободив, сложно загнать обратно", - резюмирует Пармантье.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года