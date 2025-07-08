Первый государственный визит после Брекзита. Макрон прибыл в Великобританию, СМИ сообщали о «трещинах» между ним и Стармером

Об этом он сообщил в X.

Reuters пишет, что это стало первым государственным визитом европейского лидера в Британию со времен выхода Британии из ЕС (31 января 2020 года).

В своей заметке он заявил, что Великобритания является стратегическим партнером, союзником и другом Франции и отметил, что вместе две страны будут отвечать на главные вызовы современности: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура.

Макрон также подчеркнул, что совместные усилия Британии и Франции в поддержку Украины являются одним из конкретных примеров, которые показывают, насколько динамичным и перспективным является партнерство двух государств.

«Французы и британцы: два свободных и гордых народа, которые никогда не сдаются. Это то, что объединяет нас вне любых официальных текстов. Это то, что нас связывает», — отметил Макрон.

Ранее Politico писало, что во взаимоотношениях между Макроном и Стармером «появились трещины» из-за разного подхода к меняющемуся президенту США.

Как отмечало издание, Лондон и Париж до сих пор координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в переговорном процессе по Украине. Однако теперь, когда этот процесс застопорился, британские и французские официальные лица проявляют раздражение тем, как другая сторона решила взаимодействовать с президентом США. Так, по словам французского ученого, имя которого издание не раскрывает, но указывает, что он связан с Макроном, британский премьер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Вашингтоном.

10 июля британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон проведут видеоконференцию со странами, которые готовы так или иначе усилить оборону Украины в рамках войны, развязанной против нее Россией. По информации чиновников, Стармер и Макрон будут вести конференцию непосредственно с военной базы Нортвуд, неподалеку от Лондона.

Планируется, что они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, в частности с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которые в это же время соберутся в Риме на конференцию по вопросам восстановления Украины.