Зеленский обсудил со Стармером предстоящую встречу коалиции желающих и финансирование украинских дронов-перехватчиков

По словам президента Зеленского, с премьером Стармером он обсуждал отдельно вопрос дополнительного финансирования украинского производства дронов (Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с британским премьером-министром Киром Стармером договорился усилить сотрудничество с ключевыми украинскими партнерами — в том числе в рамках формата Рамштайн.

Об этом глава украинского государства заявил 7 июля в обращении к украинцам.

«Говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными», — заявил президент Зеленский.

По его словам, с премьером Стармером он обсуждал отдельно вопросы дополнительного финансирования украинского производства дронов — в первую очередь, дронов-перехватчиков.

Кир выразил соболезнования по поводу недавних массированных обстрелов со стороны России. Поблагодарил его за поддержку наших людей. (…) Договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности «Рамштайн». Защиты жизни должно быть больше", — подытожил глава украинского государства.

Великобритания примет у себя встречу так называемой коалиции желающих, неформального объединения западных стран, обещающих поддержку Украине, в рамках французско-британского саммита в четверг.

Как пишет издание Politico со ссылкой на анонимного представителя Елисейского дворца, 10 июля в Великобритании пройдет встреча коалиции желающих, в которой некоторые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, будут участвовать удаленно из Рима, где они будут участвовать в другой конференции, посвященной поддержке Киева.

«Состоится саммит коалиции желающих под руководством президента [Франции — ред.] и премьер-министра [Великобритании — ред.]. (…) На повестке дня — как сохранить боеспособность Украины, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами», — сказал источник.

Представители канцелярии британского премьера Politico информацию не комментировали. Кроме того, как писало Politico, неясно, какие лидеры коалиции желающих прибудут в Великобританию на конференцию.

«Коалиция желающих возглавляется Францией и Великобританией с целью предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня между Россией и Украиной. Она не собиралась с марта из-за разногласий по поводу военной поддержки со стороны США и необходимости Вашингтона поддержать возможное развертывание войск в Украине для укрепления безопасности», — пишет Politico.

При этом источник в Елисейском дворце опровергает наличие каких-либо изменений в приоритетах коалиции желающих, которая с самого начала сосредоточилась на военных потребностях Украины, подытожило издание.

Елисейский дворец ранее официально сообщал, что британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон 10 июля из Британии проведут видеоконференцию со странами, готовыми так или иначе усилить оборону Украины в рамках войны, развязанной против нее Россией.

7 июля Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что во взаимоотношениях между президентом Макроном и премьер-министром Стармером появились трещины из-за разного подхода к переменчивому настроению президенту США.

Как отмечает издание, Лондон и Париж до сих пор координировали свои действия, чтобы попытаться удержать Трампа в переговорном процессе по Украине. Теперь, когда этот процесс застопорился, британские и французские власти применяют различные подходы к президенту США.

Как заявил Politico французский ученый из окружения Макрона, Стармер «гораздо более осторожен», когда дело касается отношений с Вашингтоном.

Издание также приводит тезис бывшего британского дипломата, который указал, что Макрон «мягкий, но не так сильно, как мы», когда дело доходит до эго Трампа. Крайне мягкую стратегию Стармера в отношениях с Трампом он описал, как «бесстыдную, но необходимую».