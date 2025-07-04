Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон будут вести видеоконференцию непосредственно с военной базы Нортвуд (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон 10 июля проведут видеоконференцию со странами, которые готовы так или иначе усилить оборону Украины в рамках войны, развязанной против нее Россией.

Об этом сообщает 4 июля французский телеканал BMFTV со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации чиновников, Стармер и Макрон будут вести конференцию непосредственно с военной базы Нортвуд, неподалеку от Лондона.

Планируется, что они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которые в это самое время соберутся в Риме на конференцию по вопросам восстановлению Украины.

«Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как можно серьезно поддерживать боеспособность Украины», — уточнили журналистами в Елисейском дворце.

По информации французских чиновников, цель конференции состоит в том, чтобы обеспечить «восстановление украинской армии» и развернуть «в нужный момент силы для обеспечения безопасности в рамках возможного перемирия».

Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на конференции также пойдет речь об усилении военной поддержки Украины.

«В то время как существуют сомнения относительно продолжения американской поддержки Европы, еще более важно усилить наше сотрудничество и координацию в рамках ЕС и НАТО, а также в наших прямых отношениях», — сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Позднее 2 июля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова купить или взять в аренду больше перехватчиков и систем ПВО.

«Единственный способ заставить Россию прекратить войну — это усилить давление на Москву и укрепить обороноспособность Украины. Большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, подтверждает насущную потребность в дальнейшем укреплении противовоздушной обороны Украины», — заявил дипломат.