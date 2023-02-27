Воздушный «крейсер Москва». Что известно об атаке по аэродрому Мачулищи и почему повреждение самолета А-50У — большая потеря для РФ 27 февраля, 10:47 Сюжет Спутниковое фото российского самолета А-50У в Беларуси еще до удара по аэродрому Мачулищи, 19 февраля 2023 года (Фото:Planet Labs)

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

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Что известно о взрывах на аэродроме Мачулищи

По информации белорусского мониторингового паблика Беларускі Гаюн, утром в воскресенье, 26 февраля, в районе аэродрома Мачулищи (12 км от Минска) были слышны звуки взрывов. Часть местных жителей сообщила, о нескольких вероятных взрывах в промежутке 8:00—9:30. « По другой информации, взрыв слышали и ночью», — добавляет паблик.

Начиная с примерно с 11:00 стала поступать информация, что в окрестностях аэродрома наблюдается необычно высокая активность ГАИ и внутренних войск Беларуси.

Так, сотрудники ГАИ останавливали проезжающие машины, проверяли багажники и документы водителей, а также мобильные телефоны. Было замечено движение грузовиков МАЗ белорусских внутренних войск к аэродрому, а возле местного отделения МВД появились силовики в бронежилетах и с автоматами.



Около 15:00 белорусская инициатива BYPOL сообщила, что взрывов было два, а в результате атаки был поврежден российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника. К этому моменту активность в районе аэродрома продолжалась, окрестности поатрулировал вертолет, а поиски на земле проводил ОМОН.

Ближе к 19:00 появились первые данные о том, что объектом атаки стал российский военный самолет-разведчик А-50 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, ДРЛО). Как сообщили представители BYPOL со ссылкой на источники в белорусском оппозиционном движении План Перамога, в результате взрывов:

пострадали передняя и центральная части самолета,

повреждена авионика и радиолокационная антенна.



«Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолета снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то опять не соблюдал меры пожарной безопасности и курил возле борта», — добавили оппозиционные режиму Лукашенко бывшие белорусские силовики из инициативы BYPOL.

Они также приложили фото со схематичным указанием поврежденных участков самолета.

Инфографика: BYPOL

Кто и как мог организовать атаку?

Вечером 26 февраля глава ассоциации BYPOL Александр Азаров, представитель переходного кабинета Беларуси по восстановлению правопорядка, рассказал оппозиционному телеканалу Белсат, что атаку совершили белорусские партизаны с помощью дронов. По его словам, операцию готовили несколько месяцев, а ее исполнители уже выехали из Беларуси. Беларускі Гаюн впоследствии уточнил, что дронов было два.

«Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники Плана Перамога, сейчас они в безопасности за пределами страны. Все выехали, пусть теперь ищут ветер в поле», — рассказал Азаров.

Плана Перамога — инициатива подпольного народного ополчения в Беларуси, объединившая в себе белорусов, готовых участвовать в свержении режима Александра Лукашенко. О создании плана Перамога было объявлено 9 августа 2021 года, его поддержала Светлана Тихановская и другие демократические силы Беларуси. Цель ополчения — восстановить законность и правопорядок в Беларуси, а также вернуть власть в стране белорусам, а не диктатору. По данным BYPOL, в плане зарегистрировались более 200 тыс. белорусов.

Азаров предположил, что Лукашенко вряд ли использует атаку на аэродроме Мачулищи как повод развернуть новый этап агрессии против Украины.



«Они [власти Беларуси] могут говорить что угодно, но я не думаю, что Лукашенко сейчас удобно нападать на Украину. Действительно, он может использовать эту акцию, чтобы свалить все на украинцев, но сейчас в Беларуси недостаточно российских войск, чтобы начать новое наступление на Украину с территории Беларуси», — убежден руководитель инициативы BYPOL.

А специалисты паблика Беларускі Гаюн добавляют, что А-50 является достаточно «удобной» мишенью благодаря большому (более 10 метров в диаметре) стеклопластиковому куполу, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса Шмель.

По информации этого Телеграм-канала, «силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами». BYPOL сообщил, что белорусские правоохранители «начали отрабатывать социальные сети на предмет выявления лиц, комментирующих события на аэродроме Мачулищи в негативном ключе».

Один из пророссийских пабликов подтвердил лишь факт взрывов в Мачулищах.

Чем ценен для России самолет А-50У и почему это важнейшая цель

Самолеты типа А-50 (по кодификации НАТО, Mainstay — Оплот) — это советские и российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДЛРО).

Среди их функций:

обнаружение и сопровождение воздушных и надводных целей,

сбор информации о воздушной и надводной обстановке, оповещение командных пунктов, которые отвечают за автоматизированные системы вооружений соответствующих видов войск армии РФ;

управление самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

роль командного воздушного пункта.

Самолет А-50 впервые был принят на вооружение в 1989 году. Серийное производство таких воздушных разведстанций осуществлялось в Ташкенте на заводе им. Чкалова. Неоднократно самолеты этого типа участвовали в военных парадах в Москве.

В 2003 году начались работы по модернизации находящихся в строю российской армии самолетов А-50. Усовершенствованный тип самолета получил наименование А-50У. Испытания модернизированной версии этой машины продолжались до конца 2009 года.

А-50У в полете / Фото: Mil.ru

По информации паблика Беларускі Гаюн, в воздушно-космических силах РФ сейчас всего 9 таких самолетов, причем из них модернизированных А-50У — всего 6 единиц. На сегодня стоимость такого самолета составляет около $330 млн, уточняет белорусская мониторинговая группа, отслеживающая военную, и особенно авиационную активность РФ в Беларуси.

Один такой самолет обслуживают 19 человек (5 человек — летный экипаж, 11 человек — радиоперсонал, 3 человека — инженерно-технический персонал). В силу стоимости, редкости и значимости оборудования самолета А-50У его выход из строя, если эта информация подтвердится, стал бы крупной потерей для авиации оккупационной российской армии.

Значительные повреждения в Мачулищах получил российский самолет А-50У Воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608. Другие важные данные этого борта:



бортовой номер — « 43 красный»

43 красный» заводской номер — 0093479377

серийный номер 60−05

Именно этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и до удара по аэродрому Мачулищи пробыл в стране 54 дня, сделав 12 вылетов. До этого данный борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, напоминает Беларускі Гаюн.

Взлеты А-50У из Мачулищей всякий раз провоцировали объявление воздушной тревоги по всей Украине, поскольку этот борт всегда взлетает вместе с истребителем сопровождения (чаще всего с аэродрома Барановичи) и российским самолетом МиГ-31К, потенциальным носителем ракет Кинжал.

Ранее украинские OSINT-аналитики установили личность вероятного командира борта А-50У, который помогает наводить российские ракеты по украинским гражданским объектам.

По информации OSINT-паблика Бджоли, это пилот Валерий Боровиков — заместитель командира эскадрильи самолетов дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения А-50У.

Что говорят эксперты о значении атаки в Мачулищах

Профильный портал The War Zone пока не может независимо подтвердить факт атаки в Мачулищах и ее последствия, однако отмечает значимость вероятного происшествия: «Это было бы значительной потерей для ВКС России и, в зависимости от способа осуществления атаки, могло бы стать признаком развивающегося фронта — и того, что нас ждет в предстоящем году войны». Вопрос в том, было ли это единичное событие или оно может быть началом серии подобных атак, предполагает портал.

Если атаку действительно совершила партизанская группа внутри Беларуси, это было бы «значительным событием», добавляют авторы портала, который специализируется на военное тематике и обзорах.

В любом случае, А-50 — крайне важная цель, подтверждает The War Zone.

«А-50 — это очень редкие и востребованные средства [самолеты], они являются одним из основных преимуществ России перед Украиной в условиях воздушной войны. A-50 обеспечивает общее воздушное наблюдение на значительной территории, а также возможности командования и управления воздушно-десантными операциями, — поясняют эксперты The War Zone. — Кроме того — и возможно, это самое важное — они обеспечивают критически важные возможности радиолокационного наблюдения для российских воздушных операций. Таким образом, они могут не только генерировать „воздушную картину“ ситуации в глубине Украины, но и способны обнаруживать низколетящие самолеты, которые не могут засечь удаленные наземные радары». Именно в таком режиме вынуждена действовать авиация ВСУ в тех зонах, которые покрывают российские радары.

Россия тем больше нуждается в подобных возможностях таких самолетов, чем более вероятной становится передача Украине новых типов ракет и беспилотников большой дальности. В таком случае российская авиация вскоре подвергнется еще большим рискам на уже земле, а наличие тайных оппозиционных групп, действующих в непосредственной близости от места их базирования, представляет еще большую угрозу, поясняют аналитики.

The War Zone также подтверждает, что Россия действительно располагает очень ограниченным количеством самолетов А-50. Считается, что их около 10, «а некоторые источники говорят, что на самом деле это число значительно меньше». Еще меньше тех, кто способен в любое необходимое время выполнить полет на таком воздушном судне. Помимо участия в войне против Украины, один из таких российских самолетов обычно всегда участвует в войне в Сирии.

Российяская программа по замене все более устаревающих самолетов А-50 новой разработкой (А-100) была отложена и существено пострадала от антироссийских санкций.

«Так что даже вывод из строя одного А-50, пусть даже на ограниченный период времени, будет значительной потерей для ВКС России», — резюмирует The War Zone.



Украинский военный пилот Василий Мулик после первых сообщений о взрывах в Мачулищах подтвердил значение вероятной атаки более лаконичной и эмоциональной фразой: «Был у них там один интересный „военно-транспортный самолет“. А-50 называется — он не такой, чтобы уж „военно-транспортный“, но… Короче, если это он — то это очень за*бись».