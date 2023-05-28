«Уникальный шанс объединиться». Лукашенко заявил, что РФ даст ядерное оружие всем, кто вступит в Союзное государство 28 мая, 16:00 Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в «союз Беларуси и России».

Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

«Если кто-то волнуется — не думаю, что Касым Токаев [президент Казахстана] переживает по этому поводу, но если вдруг — то никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией.

Видео дня

Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", — отметил самопровозглашенный белорусский президент.

По словам Лукашенко, у этих стран есть «уникальный шанс объединиться».

Видео с комментарием Александра Лукашенко пропагандист Зарубин обнародовал 28 мая, однако оно, вероятно, было снято во время Евразийского экономического совета, который проходил 25 мая.

25 мая в Москве состоялась встреча лидеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и нескольких других глав государств бывшего СССР.

В частности, Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвали к дальнейшему развитию отношений ЕАЭС с третьими странами, включая переговоры о соглашениях о свободной торговле с ОАЭ, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем и Ираном.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев публично раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с Россией и назвал проблемой ее сближение с Беларусью.

Он заявил о нарушении принципов ЕАЭС, прописанных в договоре 2015 года, заявив о «многочисленных фактах взаимных барьеров и ограничений, которые возникают», и призвал «решать проблемы».

Накануне саммита ЕАЭС министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашения, которые формально продвигают подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия на территории республики.

