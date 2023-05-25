Подписали документ. Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия в Беларуси 25 мая, 10:58 Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин (Фото:Белта)

Ядерное оружие России будет размещаться в Беларуси. Министры обороны обеих стран подписали соответствующий документ.

Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Также сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о якобы «необъявленной войне» Запада против России и Беларуси.

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Ядерное оружие России в Беларуси — что известно

25 марта российский диктатор Владимир Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Он объяснил свое решение тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

26 марта Жозеп Боррель, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам, осудил планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси и сообщил о готовности ЕС ввести санкции против государства-агрессора.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о передаче Минску ракетных комплексов Искандер-М, способных нести ядерные заряды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это заявление Шойгу «блефом для переговоров» .