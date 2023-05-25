«Даже ядерное оружие одно на двоих». Токаев назвал проблемой сближение России и Беларуси — диктаторы пожали руки 25 мая, 07:40 Касим-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с Россией и назвал проблемой ее сближения с Беларусью, выступая на форуме в Москве в среду, 24 мая.

Фрагмент выступления публикует его пресс-служба.

В присутствии диктатора Владимира Путина Токаев заявил о нарушении принципов ЕАЭС, прописанных в договоре 2015 года, заявив о «многочисленных фактах возникающих взаимных барьеров и ограничений» и призвал «решать проблемы».

Видео дня

Также, по его словам, в рамках союза существует союзное государство России и Беларуси, но также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией — «реальность, с которой следует считаться» и «обсудить данную проблему».

«У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен — как хотите — создание государства по формуле „две страны — одно государство“ с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом… И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — заявил Токаев.

После этих слов Путин наклонился к сидевшему рядом белорусскому диктатору Александру Лукашенко и что-то ему сказал. Последний улыбнулся — и потом они пожали друг другу руки.

В июне 2022 года Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать террористическую организацию «ЛДНР», выступая на Петербургском международном экономическом форуме рядом с Путиным.