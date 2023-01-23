Беспилотники, тепловизоры и не только. Литва выделит 40 миллионов евро для ВСУ
Арвидас Анушаускас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Правительство Литвы в 2023 году выделит до 40 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
«В этом году Литва инвестирует до 40 миллионов евро на закупки для поддержки украинских военных», — написал он.
По его словам, средства пойдут на закупку анти-дронов, оптики, тепловизоров, беспилотников.
Также 2 миллиона евро будут перечислены в Международный фонд Британии для финансирования закупок тяжелого вооружения, заявил он.
11 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет передать Украине зенитные установки L70 и боеприпасы к ним в рамках военной помощи.