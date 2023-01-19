Польши и Литва будут настаивать на гарнатиях безопасности для Украины — Дуда

19 января, 19:40
Поделиться:
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Польша и Литва будут делать все возможное, чтобы на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила гарантии безопасности от Альянса.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в четверг в Давосе, сообщает Укринформ.

По словам польского лидера, накануне в Давосе он впервые публично начал дискуссию по теме гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО. Дуда отметил, что эта тема только появилась на международной повестке дня и неизвестно, какими будут результаты.

Видео дня

«По одному можно иметь уверенность: мы, то есть Польша и Литва, которых просили поддержать здесь Украину, будем делать все возможное, чтобы эти гарантии НАТО предоставило», — подчеркнул он.

Читайте также:
Андреас Умланд
Андреас Умланд
Судьба Украины. Что должен делать Запад уже сейчас

Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Ермак ранее подчеркивал, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша НАТО Литва Безопасность Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X