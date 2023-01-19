Польши и Литва будут настаивать на гарнатиях безопасности для Украины — Дуда 19 января, 19:40 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Польша и Литва будут делать все возможное, чтобы на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила гарантии безопасности от Альянса.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в четверг в Давосе, сообщает Укринформ.

По словам польского лидера, накануне в Давосе он впервые публично начал дискуссию по теме гарантий безопасности для Украины со стороны НАТО. Дуда отметил, что эта тема только появилась на международной повестке дня и неизвестно, какими будут результаты.

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«По одному можно иметь уверенность: мы, то есть Польша и Литва, которых просили поддержать здесь Украину, будем делать все возможное, чтобы эти гарантии НАТО предоставило», — подчеркнул он.

Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак ранее подчеркивал, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.