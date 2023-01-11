Литва передаст Украине зенитные установки Bofors L70

11 января, 21:42
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Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна хочет передать Украине зенитные установки L70 и боеприпасы к ним в рамках военной помощи.

Об этом сообщает LRT.

Науседа уточнил, что в ближайшее время в Украину поступят зенитные пушки малой дальности L70 и боеприпасы к ним. На эти цели в бюджете страны уже предусмотрено 40 миллионов евро.

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Литва также внесет свой вклад, помогая обучать украинских солдат, восстанавливая и ремонтируя украинскую военную технику, добавил он.

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«Решимость народа Литвы поддержать Украину беспрецедентна. 95% населения страны выступают за гуманитарную помощь, 70% жертвовали деньги и вещи Украине», — сказал президент.

Также отмечается, что сотни электрогенераторов и трансформаторов в настоящее время направляются из Литвы в Украину для восстановления энергетического сектора страны после бомбардировок гражданской инфраструктуры.

Науседа объявил о том, что его страна передаст Украине системы ПВО во время визита во Львов в среду, 11 января.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Литва ПВО Боеприпасы Гитанас Науседа

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