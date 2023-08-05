Литва вскоре передаст Украине комплексы ПВО NASAMS 5 августа, 01:30 Литва передаст ПВО Украины комплексы NASAMS (Фото:2uwmp/Twitter)

Правительство Литвы сообщило, что вскоре ВСУ будут переданы дополнительные комплексы противовоздушной обороны NASAMS.

В Минобороны Литвы отметили, что также Украине будет передано антидроновое оборудование, кровати и многое другое обеспечение.

В министерстве отметили, что в этом году уже передали Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, а также боеприпасы к гранатометам.

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Литва также активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июня прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В этот день он сообщил, что его страна приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.

