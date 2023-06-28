Установки NASAMS прибудут в Украину в течение трех месяцев — президент Литвы 28 июня, 19:01 Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, архивное фото (Фото:Офис президента)

Две установки ЗРК NASAMS, которые Литва планирует передать ВСУ, прибудут в Украину примерно через три месяца.

Об этом сообщает литовское издание LRT со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

«Это должно быть конец сентября, начало октября», — сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что передать Украине ЗРК удастся без ущерба для национальной безопасности Литвы.

Видео дня

«Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте», — сказал литовский президент.

Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В этот день он сообщил, что его страна приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.