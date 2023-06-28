Установки NASAMS прибудут в Украину в течение трех месяцев — президент Литвы

28 июня, 19:01
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Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, архивное фото (Фото:Офис президента)

Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, архивное фото (Фото:Офис президента)

Две установки ЗРК NASAMS, которые Литва планирует передать ВСУ, прибудут в Украину примерно через три месяца.

Об этом сообщает литовское издание LRT со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

«Это должно быть конец сентября, начало октября», — сказал Науседа.

Литовский лидер добавил, что передать Украине ЗРК удастся без ущерба для национальной безопасности Литвы.

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«Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте», — сказал литовский президент.

Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В этот день он сообщил, что его страна приобрела две пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут переданы Украине.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Литва Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ЗРК NASAMS

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