Литва направит инструкторов в Германию для обучения украинских военных 7 марта, 17:16 Военнослужащие Литвы (Фото:Lithuanian_Armed_Forces / Twitter)

Власти Литвы решили направить в Германию около 40 своих инструкторов. Они займутся обучением украинских военных.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

«Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии», — сказал глава Минобороны.

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Он также напомнил, что литовские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.

Анушаускас сделал такое заявление после переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Я очень признателен Литве, которая дополнительно отправит в Германию 40 инструкторов для подготовки украинских военных», — отреагировал на решение Литвы немецкий министр.

6 марта Анушаускас заявил, что Литва готовит новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины и планирует в 2023 году обучить 1600 украинских военнослужащих.