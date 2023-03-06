Литва готовит новый пакет военной помощи Украине — министр обороны

6 марта, 19:07
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

Литва готовит новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины и планирует в 2023 году обучить 1600 украинских военнослужащих.

Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

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«Уроки, извлеченные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наш военный потенциал. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет поддержки для Украины», — сказал он.

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До сих пор Литва оказала Украине военную поддержку почти на 409 миллионов долларов евро. Также в этом году планируется обучить 1600 военнослужащих и подготовить курсы по разминированию в Литве совместно со странами Северной Европы.

Министр добавил, что Литва готовится к саммиту НАТО, который состоится летом в Вильнюсе, где среди других важных вопросов будет достигнуто соглашение относительно перспективы членства Украины в Альянсе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада пересечь «красные линии» в вопросах поставки военной помощи для Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Литва Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные

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