«Мы стремимся помочь Украине». МИД Литвы и премьер Эстонии сделали заявления в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, 17:31 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в годовщину полномасштабного вторжения России заявила, что Эстония хочет помочь Украине победить в войне, а РФ должна вернуться в свои границы.

«Сегодня мы также чтим украинцев, которые борются за свою свободу в этот самый момент. Мы помним и скучаем по всем жертвам российского преступления агрессии против Украины. Россия должна вернуться в свои границы – мы стремимся помочь Украине победить в этой войне», – говорится в сообщении Каллас в Twitter.

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В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что мир должен перестать сомневаться в том, что Украина выиграет войну.

«Год назад мир сомневался, что Украина выстоит. Теперь мир должен перестать сомневаться, что Украина может победить. Пора всем союзникам Украины заявить о своей преданности полной победе», — написал он в Twitter.