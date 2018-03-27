Лидер КНДР после встречи с президентом покинул Китай - СМИ

По данным агентства, в Китае Ким Чен Ын встретился с президентом Си Цзиньпином

Поезд, в котором предположительно находится делегация руководства Северной Кореи вместе с ее лидером Ким Чен Ыном, во вторник, 27 марта, покинул Пекин, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство со ссылкой на южнокорейскую газету Hankyoreh также указывает, что Ким Чен Ын встречался в Пекине с президентом Китая Си Цзиньпином. Далее в расписании лидера КНДР еще одна встреча, однако, где она будет происходить, изданию не известно.

Напомним, 26 марта агентство Bloomberg сообщило о первом заграничном визите главы Северной Кореи с момента избрания в 2011 году. Указывалось, что опальный Ким Чен Ын прибыл в Китай на поезде.

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая заявило, что не понимает появившихся в СМИ сообщений о визите главы КНДР Ким Чен Ына в страну.