Bloomberg сообщило о визите Ким Чен Ына в Китай. Это может стать его первым зарубежным визитом во главе КНДР

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с Ыном до конца мая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с Ыном до конца мая

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай, сообщает Bloomberg 26 марта.

Это его первая официальная зарубежная поездка с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.

Предполагается, что одиозный северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян между китайским городом Даньдун и корейским Синыйджу.

Агентство отмечает, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. О целях негласного визита на данный момент не известно.

Ранее  Reuters узнало, что лидер КНДР Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир использовали вероятно поддельные бразильские паспорта ради получения виз западных стран в 1990-х годах. Также были опубликованы скриншоты документов. 

Вместе с тем президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином подтвердил свое намерение провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая.

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