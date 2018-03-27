В Китае прокомментировали информацию о визите Ким Чен Ына

Пекин не подтверждает, что лидер КНДР побывал в Китае

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не понимает появившихся в СМИ сообщений о визите главы КНДР Ким Чен Ына в страну.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая на брифинге, сообщает Reuters.

Она также добавила, что Китай имеет традиционно дружеские отношения с Северной Кореей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай. Предположительно, северокорейский лидер отправился в Поднебесную на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян между китайским городом Даньдун и корейским Синыйджу.

Также агенство отметило, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине.