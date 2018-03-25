Каталонский лидер Пучдемон избежал ареста в Финляндии

Лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон успел покинуть Финляндию, до того как финские власти задержали его по выписанному в Испании ордеру, сообщает BBC.

Финский депутат Микко Карна сообщил, что Пучдемон покинул Хельсинки и вернулся в Бельгию, где он проживает в изгнании с октября 2017 года.

Бюро расследований Финляндии заявило, что не знает, где находится каталонский лидер.

23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе Пучдемона, который приехал в Хельсинки. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.