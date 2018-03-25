Каталонский лидер Пучдемон избежал ареста в Финляндии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон успел покинуть Финляндию, до того как финские власти задержали его по выписанному в Испании ордеру, сообщает BBC.

Финский депутат Микко Карна сообщил, что Пучдемон покинул Хельсинки и вернулся в Бельгию, где он проживает в изгнании с октября 2017 года.

Бюро расследований Финляндии заявило, что не знает, где находится каталонский лидер.

23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе Пучдемона, который приехал в Хельсинки. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове