Исламское государство подтвердило смерть своего лидера и объявило преемника 3 августа, 21:06 Исламское государство не сообщило подробностей о новом лидере (Фото:Скриншот из видео Reuters)

Террористическая группировка Исламское государство подтвердила смерть своего лидера Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя боевиков.

Это первое официальное заявление группировки о судьбе лидера после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в апреле заявил, что турецкие спецслужбы убили его в Сирии.



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Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Курайши пришел к власти в ноябре 2022 года после убийства в Сирии своего предшественника.

Исламское государство назначило новым лидером Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши — подробностей о нем нет.

Боевики Исламского государства продолжают осуществлять атаки в Сирии и Ираке. В последние годы тысячи боевиков в основном скрывались в отдаленных районах на территории этих стран, но продолжали проводить рейды с тактикой «бей и беги», отмечает Reuters.



Издание пишет, что возглавляемая США коалиция вместе с Сирийскими демократическими силами (SDF) все еще проводит операции против Исламского государства в Сирии.

