Российский истребитель перехватил американский военный самолет-разведчик над Сирией — AP 18 июля, 10:57 Российский истребитель пролетел в опасной близости от военного самолета США (Фото:Rulexip/Wikimedia)

Российский истребитель Су-35 перехватил американский военный самолет-разведчик МС-12 в небе над Сирией, пишет AP со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, истребитель пролетел очень близко к американскому самолету, заставив его пройти через турбулентный след и подвергнув опасности жизни четырех членов экипажа.

Видео дня

Инцидент произошел 16 июля и стал «значительной эскалацией в череде столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели».

Отмечается, что российский Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом MC-12. В Вашингтоне уже назвали это новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей.

Чиновники отказались обсуждать детали военной операции и не сообщили, насколько близко российский самолет подошел к американскому.

МС-12 осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировки Исламское государство в Сирии.

Этот случай вызывает особое беспокойство на фоне активизации авиации РФ в Сирии.

Инфографика: NV

5 июля три российских военных самолета преследовали три беспилотника MQ-9 Reaper США, осуществлявших миссию против целей ИГИЛ в Сирии. Истребители РФ сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, заставив их выполнять маневры уклонения. Один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и перешел в режим ускорения. В воздушных силах США назвали эти действия «еще одним примером непрофессиональных и опасных действий российских военно-воздушных сил».

14 марта текущего года два российских истребителя Су-27 осуществляли маневры вблизи американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря. В результате контакта беспилотник получил повреждения, после этого американским силам пришлось затопить его в международных водах.

