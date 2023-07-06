В Германии задержали семерых человек по подозрению в создании террористической группировки — они выехали из Украины 6 июля, 14:22 Немецкая полиция (Фото:REUTERS/Кристиан Манг)

Немецкая полиция арестовала семерых человек по подозрению в создании террористической организации, они въехали с территории Украины вскоре после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что целью организации было осуществление атак, подобных тем, которые осуществляло Исламское государство.

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Среди задержанных были гражданами Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана, их арестовали в Северной Рейн-Вестфалии на западе Германии.

Сообщается, что фигуранты знали друг друга длительное время, а в июне 2022 года создали террористическую организацию.

Они уже рассматривали цели в Германии и пытались приобрести оружие, но на момент ареста не имели конкретных планов нападения, согласно заявлению прокуратуры.

Арестованные также собирали деньги для Исламского государства с апреля 2022 года и неоднократно переводили их группировке за границу.

Также еще двух подозреваемых, связанных с группой, арестовали власти Нидерландов. Ими оказались мужчина из Таджикистана и его жена из Кыргызстана, которая проживала в Нидерландах с 2022 года.

Мужчину подозревают в том, что он является членом Исламского государства и планирует атаку, хотя планы еще «не были конкретными», заявили голландские прокуроры в отдельном заявлении.