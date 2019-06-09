КС Молдовы лишил президента Додона полномочий Сегодня, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS Игорь Додон Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий и передал и.о. премьер-министра Павлу Филипу.

Об этом сообщает RadioChisinau.



Предполагается, что Филип будет «направлять Конституционный суд» в вопросе роспуска нынешнего парламента.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майю Санду.



В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде.

Напомним, 24 февраля 2019 в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).